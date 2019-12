L.elettorale: calendario incontri di domani, inizia Lega, poi Fdi, chiude Fi**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Dalle 10 alle 11 la Lega, a seguire dalle 11 alle 12 Fratelli d’Italia e si chiude con Forza Italia dalle 17.30 alle 18.30. E’ questo il calendario fissato per gli incontri di domani tra maggioranza e opposizione sulla legge elettorale.

Oltre al presidente della commissione Brescia, parteciperanno per la maggioranza Anna Macina (MoVimento 5 Stelle), Dario Parrini (Partito Democratico), Marco Di Maio (Italia Viva), Federico Fornaro (Liberi e Uguali) e Gianclaudio Bressa (Per le Autonomie).

Gli incontri si terranno presso l’ufficio del Presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, al quarto piano di palazzo Montecitorio.