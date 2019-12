La guerra di Trump contro le turbine eoliche: “sono rumorose e uccidono gli uccelli”

“Non ho mai capito il vento ma conosco le turbine eoliche molto bene. Sono rumorose. Uccidono gli uccelli“. Cosi’ il presidente Donald Trump lancia la sua invettiva contro le turbine eoliche durante un discorso ai millennials conservatori a West Palm Beach dove sta trascorrendo le vacanze natalizie. “Volete vedere un cimitero di uccelli. Andate vicino ad una turbine eolica e vedrete tanti uccelli come non ne avrete mai visti prima“, ha insistito il tycoon durante il suo intervento al summit degli studenti Turning Point Usa, durante il quale non ha risparmiato attacchi contro la leader della Camera, la democratica Nancy Pelosi e la procedura di impeachment approvata dall’Aula. Ma sono state le turbine eoliche il suo principale bersaglio. “Sono fatte soprattutto in Cina e in Germania” e producono “terribili esalazioni“, ha insistito Trump, denunciando un’alta impronta di carbonio per questi fumi “che vanno a finire nell’aria anche se sono prodotti in Germania e in Cina. E’ la nostra aria“, ha rimarcato, prima di soffermarsi sulla loro estetica. “Hanno diverse sfumature di colore – ha proseguito – sono piu’ o meno bianchi ma alcuni sono di un bianco aranciato. Il mio colore preferito: l’arancione“. La crociata di Trump contro le turbine eoliche non e’ una novita’. In passato ha dichiarato che fanno scendere il valore delle proprieta’ e che fanno venire il cancro a causa del rumore.