Ladies Night: con l’anteprima di ‘Last Christmas’ torna la notte in rosa di The Space Cinema

Dopo il successo delle prime due Ladies Night, The Space Cinema lancia la terza serata dedicata al pubblicofemminile e, visto l’avvicinarsi delle festività natalizie, lo fa con una speciale anteprima a tema: Last Christmas, love story ambientata a Londra, con protagonista Emilia Clarke, l’agguerrita Daenerys Targaryen di Game of Thrones che sveste i panni della Madre dei Draghi per diventare Kate, giovane sognatrice “incasinata” con tanti sogni nel cassetto e altrettante scelte sbagliate nel suo passato.

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre, ma tutte coloro che parteciperanno alla Ladies Night avranno la possibilità di assistere alla proiezione di Last Christmas ben due giorni prima, ovvero il 17 dicembre, alle 21:00. È già possibile prenotare un posto consultando la pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale di The Space Cinema: https://www.thespacecinema.it/film/7479antlastchristmas.

Già dal titolo si capisce il riferimento-tributo a uno degli artisti più iconici del secolo, nonché autore di quello che si può definire uno degli inni del Natale in tutto il mondo: Last Christmas è infatti ispirato alla musica di George Michael, i cui fan potranno anche scoprire nuovo materiale ineditoinserito nella colonna sonora del film.

Ladies Night è l’iniziativa dedicata a tutte coloro che vogliono passare una serata tra ragazze, unendo la convivialità tra amiche all’esperienza del grande schermo. Per ogni Ladies Night, infatti, The Space Cinema propone la proiezione in anteprima di alcuni dei titoli più attesi, con storie e personaggi legati all’universo femminile. Prima del film, inoltre, la serata prevede un aperitivo di benvenuto e un regalo ogni volta differente. In questo caso, si tratta del DVD di Love Actually, altra apprezzatissima commedia di Natale ambientata a Londra, con Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley e Emma Thompson, presente anche in Last Christmas (nonché tra i produttori del film).

In questa fase di lancio l’iniziativa è prevista in alcuni multisala selezionati del circuito The Space Cinema: Roma Parco de’ Medici, Vimercate (MB), Rozzano (MI), Silea (TV), Limena (PD), Pradamano (UD), Parma Campus, Bologna, Milano Odeon, Cerro Maggiore (MI), Napoli.