Lanciata la navetta Starliner di Boeing: è in viaggio verso la Stazione Spaziale

Lanciata con successo la navetta Starliner di Boeing: ha lasciato la base di Cape Canaveral con un lanciatore Atlas V alle 12:37 ora italiana. La capsula, senza equipaggio, si dirige ora verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Con la Crew Dragon SpaceX la navetta costruita per conto della NASA potrebbe restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello Spazio.

Quello odierno è il test definitivo che consente di dare il via libera al trasporto degli astronauti: si accerterà la capacità dei sistemi operativi in orbita, come l’attracco alla ISS, comunicazione, controllo ambientale e propulsione, e verranno raccolti dati che certifichino la capacità della navetta di trasportare sulla ISS e riportare indietro sulla Terra un equipaggio umano.