Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 3 Gennaio: freddo fino a lunedì, poi torna il sereno

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Martedì 31 dicembre al Nord cielo generalmente sereno un po’ ovunque ma con velature di passaggio; dal primo pomeriggio annuvolamenti più compatti sulla Liguria ma in un contesto asciutto; locali foschie dense o banchi di nebbia al mattino e dopo il tramonto sulla Pianura padana occidentale.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte veloce transito di innocue nubi medio-alte sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sud-orientale con associate residue piogge, in miglioramento pomeridiano; cielo limpido e terso altrove, ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e nuvolosità più importante dalla serata/notte sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria.

Temperature: minime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione sulla Pianura padana, sulle due isole maggiori e sulle estreme regioni meridionali, in tenue aumento altrove. Massime in rialzo su tutto il territorio, più deciso sul settore appenninico centrosettentrionale.

Mercoledì 1 Gennaio condizioni di bel tempo ovunque con locali addensamenti sulle aree settentrionali siciliane e banchi di nebbia in formazione notturna sulla Pianura padana centroccidentale.

Giovedì 2 Gennaio cielo generalmente sereno con nubi in aumento dal primo pomeriggio su Sardegna, Liguria e coste settentrionali toscane; banchi di nebbia o foschie dense sulla Pianura padana in temporaneo dissolvimento pomeridiano e in estensione serale a gran parte della Toscana.

Venerdì 3 Gennaio addensamenti compatti con deboli precipitazioni dapprima sulla Liguria di levante e poi sulla Toscana, in cessazione serale; condizioni di bel tempo altrove, anche se in presenza di locali velature di passaggio e di nubi basse consistenti sulle coste tirreniche delle regioni meridionali, con possibilità di qualche piovasco notturno. Nella giornata di sabato aumento della copertura nuvolosa al Centro-Sud, più consistente ancora su Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica, dove si avranno delle deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio; bel tempo al Nord.