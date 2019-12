Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: sereno al Nord, freddo e neve al Sud

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani in Italia.

Nord: condizioni di bel tempo ovunque, con nebbie sulla Pianura padana occidentale in graduale dissolvimento dalla tarda mattinata.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Marche meridionali e Abruzzo con residuali piovaschi e fiocchi di neve su quest’ultima regione, in deciso miglioramento mattutino; cielo sereno altrove.

Sud e Sicilia: molte nubi al mattino con deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio, nevose sui rilievi settentrionali siciliani e appenninici calabresi a partire da 400-500 metri, seguite da schiarite sempre più ampie dal primo pomeriggio.

Temperature: minime in aumento sul settore alpino, in lieve diminuzione sulle aree pedemontane settentrionali, stazionarie altrove; massime in flessione sulla Pianura padana, in rialzo sulle restanti zone, a eccezione delle due isole maggiori, su Calabria e Puglia meridionale, dove risulteranno senza variazioni.