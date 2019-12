Licypriya Kangujam, la nuova Greta ha appena 8 anni : “Voglio diventare una scienziata spaziale perché la Terra verrà distrutta” [FOTO]

Licypriya Kangujam è una bambina indiana di 8 anni che da grande vorrebbe diventare una scienziata spaziale. Sogna di progettare un razzo che la porterà sulla luna. “Poi condurrò ricerche per cercare di rendere la luna più simile alla Terra, perché la Terra verrà distrutta. Le persone non capiscono le mie sensazioni. Vogliono morire”, sostiene. Non è difficile comprendere dai toni apocalittici utilizzati (comuni ai catastrofisti del clima) che Licypriya è un’attivista per il clima e con i suoi 8 anni, è anche la più giovane attivista al mondo. Licypriya si trova alla Cop25 a Madrid dove oggi dovrebbe parlare in un evento in cui parteciperà anche John Kerry, ex segretario di stato statunitense e diversi altri leader politici del mondo.

Licypriya ha già ricevuto l’attenzione dei media. Per esempio, El Pais l’ha definita come una delle “Grete” del sud, dopo l’incontro con l’attivista svedese Greta Thunberg dei giorni scorsi. In quell’incontro, la piccola Licypriya mostrava un cartello in cui chiedeva al Primo Ministro indiano Narendra Modi di approvare una legge sui cambiamenti climatici (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Caro Sig. Modi, approvi il prima possibile una legge sui cambiamenti climatici nella sessione parlamentare in corso affinché diventi azione. Le sue future generazioni la applaudiranno. Non mi fermerò finché non lo farà”, si legge sul cartello.

Licypriya è nata il 2 ottobre 2011 ad Imphal ma ha quasi sempre vissuto fuori dallo stato di Manipur, soprattutto a Nuova Delhi e Bhubaneswar. La sua lingua madre è il manipuri, è fluente in hindi ma terrà i suoi discorsi in inglese. Ha tenuto il suo primo discorso quando aveva 6 anni all’Asia Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction a Ulaanbaatar, Mongolia, a giugno 2018. Ha parlato della minaccia di disastri naturali a causa del clima e del bisogno di agire da parte dei governi di tutto il mondo. I discorsi che pronuncia, in realtà, non sono i suoi (e come potrebbero vista l’età?), ma sono scritti da un gruppo di professori di vari istituti per la formazione ingegneristica dell’India. “C’è un gruppo WhatsApp in cui lei dice loro l’essenza di quello di cui vuole parlare e loro lo scrivono con un linguaggio appropriato”, spiega il padre K.K. Singh.

La madre inizialmente non era d’accordo con l’attivismo della figlia, credendo che avrebbe compromesso i suoi studi, “ma ora ne capisce l’importanza”, dice Singh. L’uomo ha fondato un’organizzazione chiamata International Youth Committee, attraverso la quale è riuscito ad entrare in contatto con le Nazioni Unite e altre organizzazioni. Secondo il padre, Licypriya ha già visitato 22 Paesi ed è facile intuire che la madre non avesse poi tutti i torti. All’età di 8 anni e con questo itinerario, è impossibile evitare di saltare la scuola, per non parlare del fatto di diventare una scienziata spaziale. Licypriya, infatti, ha lasciato la scuola nel mese di febbraio perché non riusciva a seguire la maggior parte delle lezioni. Il suo impegno come attivista l’ha portata a partecipare a proteste settimanali fuori dal Parlamento. “È troppo. Abbiamo deciso che si iscriverà in una scuola a dicembre e il suo attivismo sarà limitato solo ai weekend e alle vacanze”, sostiene il padre.

Licypriya crede che il governo del suo Paese non stia prendendo sul serio la questione dei cambiamenti climatici, per questo ha 3 suggerimenti. “Ci sono 3 politiche che vorrei che il governo introducesse. Se c’è una legge sul clima in India, possiamo raggiungere le zero emissioni di carbonio e controllare gli altri gas serra. La seconda è l’inclusione obbligatoria dei cambiamenti climatici come materia nel curriculum scolastico. Terza, piantare almeno 100 alberi dovrebbe essere obbligatorio per gli studenti delle scuole superiori, 500 per i laureandi e 1.000 per gli studenti universitari”, ha detto la piccola a Business Insider India.

Ha ricevuto diversi premi e ha ispirato anche la marcia contro il clima del 21 ottobre in India, seguita da migliaia di sostenitori. Inoltre, Licypriya mette in evidenza un dispositivo simbolico, chiamato SUKIFU (Survival Kit for the Future). È un kit quasi a costo zero progettato con materiali riciclati per fornire aria fresca al corpo quando i tassi di inquinamento sono alti. Questo dispositivo permette di portare aria fresca direttamente nei polmoni attraverso una pianta riposta all’interno di uno zaino trasparente e collegata ad un tubo che porta l’aria fresca in una mascherina. “Questa è l’ultima soluzione. Chiunque lo porti, attirerà l’attenzione di esperti del clima, membri del consiglio di controllo dell’inquinamento, scienziati, decisori politici e di tutta la generazione, che sono tenuti ad assicurare un futuro sicuro alla prossima generazione”, dice Licypriya.