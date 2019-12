L’Italia si sgretola sotto i colpi del maltempo: nell’entroterra genovese crolla parte di una carreggiata

Nell’entroterra genovese è crollata questa mattina una parte della carreggiata della strada provinciale 15. Il cedimento è avvenuto tra Propata e il bivio per Caprile, in Alta Val Trebbia, nel punto in cui la strada era già chiusa al traffico da due settimane dopo le ultime ondate di Maltempo, che avevano danneggiato un muraglione di sostegno.

“Non sara’ una cosa di pochi giorni il ripristino della viabilita’. Lavoriamo per fare in modo che tra gennaio e febbraio si possa tornare alla normalita’ – dice Franco Senarega, consigliere metropolitano con delega alla Viabilità – L’obiettivo e’ di poter avviare gli interventi entro gennaio – dichiara Senarega -, contestualmente e’ in fase progettuale anche un intervento di miglioramento relativo all’adiacente corso d’acqua, dando continuita’ ad una opera gia’ realizzata negli scorsi anni dal comune che pero’ terminava prima della strada interessata”.