Lui ha 106 anni, lei 105: la coppia vivente più anziana del mondo celebra 80 anni di matrimonio [FOTO]

La coppia vivente più anziana del mondo si appresta a celebrare un altro traguardo: gli 80 anni di matrimonio. John e Charlotte Henderson hanno un’età complessiva di 211 anni e 175 giorni e una storia d’amore che ha sfidato il tempo (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). John, 106 anni, ha incontrato Charlotte, 105, all’University of Texas nel 1934. I due si sono spostati nel 1939, pochi mesi dopo l’inizio della II Guerra Mondiale. Il 22 dicembre, la coppia festeggerà ufficialmente gli 80 anni di matrimonio, conosciuti come nozze di quercia.

Nel 1934, John voleva un’auto e così spese 26 dollari per una Dodge Roadster usata, sperando che avrebbe portato nuove avventure e che avrebbe fatto colpo sui colleghi dell’università, tra cui Charlotte Curtis, la ragazza che sedeva davanti a lui alle lezioni di zoologia. “Sono stati i 26 dollari migliori che io abbia mai speso. Ho frequentato Charlotte per tutto il tempo che ho avuto quell’auto”, ricorda John. “Mi sentivo così importante in quella piccola roadster. Era proprio una bella auto”, dice Charlotte. Sebbene non abbiano avuto figli, sono stati circondati da bambini nei loro lavori: Charlotte era una maestra di scuola elementare e John era un allenatore di football e basket.

Sia John che Charlotte godono di buona salute e affermano che il segreto per una vita lunga e un matrimonio felice è vivere la vita con moderazione ed essere cordiale con la tua sposa, ha aggiunto John. Tutti questi anni trascorsi insieme hanno creato una vicinanza e un’intimità ineguagliabili: lei conosce il suo maglione preferito, lui il modo in cui lei prende il caffè. “Sono persone senza tempo. Sono stati la costante per tutta la mia vita. Ho sempre sentito che una delle cose che li differenzia dalle altre persone che conosco è che guardano avanti. Ti raccontano vecchie storie, ma non si soffermano sul passato. Ricordano il passato, ma guardano avanti al futuro”, dice il pronipote Jason Free.

Il Guinness World Records ha riconosciuto la longevità del loro amore, nominando gli Henderson come la coppia sposata vivente più anziana. Quando John è venuto a conoscenza del primato, è rimasto “sbalordito, non mi è mai venuto in mente neanche che fossimo vicini”. Quindi, qualcosa che per loro è sempre stato semplice, il loro amore, ora viene visto come qualcosa di straordinario e ripreso dai media del mondo. “Sono grato per la vita e per aver potuto vivere una vita piena e davvero sana. Siamo grati di esistere così a lungo”, dice John. “Sono grata per ogni giorno”, aggiunge Charlotte.

Nonostante siano insieme da 85 anni, gli Henderson sono sposati “solo” da 80 anni, il che significa che non detengono il record per il matrimonio più lungo. Questo primato, secondo il Guinness World Records, appartiene a Zelmyra ed Herbert Fisher, che sono andati a nozze rispettivamente a 19 e 17 anni e sono rimasti sposati per 86 anni e 290 giorni, prima della morte di Herbert nel 2011.