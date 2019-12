Astronomia, tra poche ore arriva la Luna Fredda: tutto quello che c’è da sapere sulla Luna della Lunga Notte [INFO]

Le lunghe notti di dicembre portano la Luna Fredda nel cielo notturno. Ogni plenilunio ha un nome diverso a seconda del periodo dell’anno in cui si verifica. La Luna del Raccolto è uno degli esempi più conosciuti, che si verifica ogni anno intorno all’equinozio d’autunno. La luna piena di dicembre, invece, ha il soprannome di Luna Fredda. Nel 2019, la Luna Fredda cade domani, giovedì 12 dicembre, appena una notte prima delle Geminidi, rovinando uno degli sciami meteorici più affidabili dell’anno. In Italia, la Luna Fredda scatterà alle 6:12 del mattino, ma sulla costa orientale degli Stati Uniti, per esempio, cadrà alle 12:12 (poco dopo la mezzanotte) del 12° giorno del 12° mese dell’anno, una bizzarra coincidenza.

Le origini dei nomi dati ad ogni luna piena risalgono agli indigeni americani. “Nelle culture degli indigeni americani, che tracciavano il calendario secondo le lune, la luna piena di dicembre era conosciuta come Luna Piena Fredda. È adeguatamente associato al mese in cui il freddo invernale stringe la sua morsa e le notti diventano lunghe e buie”, riporta l’Almanacco dell’Agricoltore. Il plenilunio di dicembre è chiamato anche Luna della Lunga Notte perché solitamente si verifica vicino al solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno. La luna, infatti, apparirà sopra l’orizzonte poco prima del tramonto di oggi, 11 dicembre, per sparire dopo l’alba del giorno seguente. Questo grazie alla sua alta traiettoria nel cielo invernale nello stesso momento in cui il sole è più basso.

Altri nomi per l’ultimo plenilunio dell’anno includono Luna prima di Yule, in onore delle festività del periodo natalizio che celebrano il ritorno del sole annunciato dalla notte più lunga dell’anno del 21 dicembre, Luna della Quercia e Luna Amara.

Nonostante il plenilunio di dicembre abbia diversi nomi, nel cielo apparirà come tutte le altre lune piene dell’anno. Tuttavia, la luna potrebbe apparire più grande quando è vicina all’orizzonte a causa dell’illusione lunare. “È un’illusione ottica. Per ragioni non ancora pienamente comprese da astronomi o psicologi, le lune basse all’orizzonte sembrano innaturalmente grandi quando splendono tra gli alberi, gli edifici o altri oggetti in primo piano”, spiega la NASA.

Se il meteo non dovesse collaborare e dovesse impedire la vista della Luna Fredda, anche nella notte seguente la luna sembrerà essere piena.