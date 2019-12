In seguito ad un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella e’ stato trasportato all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. Mastella e’ ricoverato in terapia intensiva per difficolta’ respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.