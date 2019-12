Maltempo, 2 morti in Spagna e un disperso in Francia

Due morti in Spagna e un disperso in Francia a causa del maltempo. In Spagna, colpita dalla tempesta Elsa, una 32enne sudcoreana è morta dopo essere stata colpita da alcune macerie cadute da un edificio a Madrid a causa dei forti venti e un surfista 60enne olandese è annegato nel sudovest, nella provincia di Huelva. In Francia invece, in allerta per l’imminente arrivo della tempesta Fabien, un uomo risulta disperso al largo delle coste sudorientali dopo essere caduto venerdì da una barca a vela. La persona che era con lui è stata salvata.