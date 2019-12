Maltempo: a Firenze sottopassi allagati e traffico in tilt

Sottopassi allagati e traffico in tilt a Firenze, in particolare lungo i viali di circonvallazione, a causa del temporale abbattutosi sulla città. Allagati e chiusi al traffico il sottopasso di via Jan Palach e di via Perfetti Ricasoli. Chiuso e poi riaperto quello di via Paolo Uccello, mentre allagamenti sono segnalati anche nei sottopassi ferroviari di via Mariti, di via Circondaria e di via del Romito, dove il traffico scorre a passo d’uomo. Sul posto per la viabilita’ stanno intervento pattuglie della polizia municipale.