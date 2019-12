Maltempo, A26: da domani gratuito il tratto tra Ovada e Masone

Il tratto autostradale tra Ovada e Masone dell’A26 Genova-Gravellona Toce da domani sara’ gratuito, fino al termine delle emergenze causate dal maltempo sulle altre tratte stradali alternative. A renderlo noto la Regione Liguria qualche ora fa su Facebook.

“Ma si tratta solo del primo passo, dopo la gratuita’ dell’A12 tra Rapallo e Chiavari – affermano Marco Bussone e Lido Riba, Presidenti Uncem nazionale e della Delegazione piemontese – Bene hanno fatto i Governatori Toti e Cirio qualche giorno fa a chiedere la gratuita’ della rete autostradale tra Piemonte e Liguria.

La chiederanno anche i Comuni al Ministro delle Infrastrutture De Micheli e ai Concessionari, attraverso una lettera tipo che Uncem inviera’ a tutti i Sindaci di Piemonte e Liguria da trasmettere ad Aspi-Autostrade per l’Italia, per la gratuita’ dei tratti appenninici e costieri di A6, A10, A7, A12 e A26, per primi sei mesi dell’anno, in attesa della completa sistemazione della rete di strade statali e secondarie, colpite dagli effetti del maltempo degli ultimi mesi. I Comuni sono uniti alle Regioni Liguria e Piemonte nella mobilitazione.

I Comuni e le Regioni chiedono il pedaggio gratis anche in attesa del nuovo ponte di Genova sulla valle del Polcevera. Sarebbe un segnale importante di vicinanza agli utenti, ai piemontesi, ai lombardi e ai liguri in particolare che usano molto quelle autostrade, sulle quali e’ noto servano interventi di manutenzione urgenti e controllo urgente della sicurezza delle infrastrutture”.