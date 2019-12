Maltempo: al via il piano invernale di Autovie Venete con 10 posti neve lungo la rete

Le previsioni meteo annunciano un brusco calo delle temperature nella notte tra oggi, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, con la colonnina di mercurio che scenderà sotto lo zero. Pronto il piano neve di Autovie Venete, con i mezzi spargisale operativi che entreranno in azione sulla A28, sulla A23, nel tratto di competenza della concessionaria autostradale dal nodo di Palmanova a Udine Sud e su tutti i ponti e cavalcavia che attraversano la A4.

Si tratta – spiegano dalla concessionaria – di un trattamento preventivo che consentirà di garantire sicurezza alla circolazione dei veicoli e dei mezzi pesanti in particolare nei punti più critici della viabilità perché maggiormente sottoposti ai venti gelidi, dove la formazione del ghiaccio è più insidiosa.

In vigore dal 15 novembre – in contemporanea all’obbligo di montare sui veicoli gomme da neve o di avere catene a bordo – il piano della viabilità invernale riguarderà quest’anno anche il primo tratto a tre corsie dal nodo di Palmanova a San Giorgio di Nogaro. Per fronteggiare l’emergenza neve, Autovie ha acquistato 17 nuove lame sgombraneve che consentiranno di incrementare i passaggi dei mezzi, garantendo così una migliore pulizia del manto stradale.

Complessivamente sono 131 i mezzi operativi a disposizione della concessionaria per gli interventi di prevenzione ghiaccio e sgombero neve: 18 spargitori di sale (uno in più rispetto allo scorso anno), 16 autobotti, 1 fresa e 95 lame che vengono agganciate ad appositi veicoli. L’approvvigionamento del sale viene effettuato dai 19 silos dislocati nei dieci “posti neve” (punti in cui vengono concentrati mezzi e impianti) distribuiti lungo la rete: Trieste Lisert, Villesse, Palmanova, Latisana, Udine Sud, Portogruaro, Porcia, Godega, Cessalto e Venezia Est.

L’organizzazione di Autovie, nell’ambito dei servizi manutentivi, comprende uno staff di 14 responsabili operativi che coordinano le operazioni di spargimento sale o sgombero neve, a cui si aggiungono 41 operatori tra autisti, addetti alle scorte, approvigionamento.