Un albero cadendo ha colpito in pieno un’auto in transito: illeso il conducente. E’ accaduto a Sesto Campano (Isernia) su una strada interna che conduce al cimitero del paese. L’abitacolo dell’utilitaria e’ stato schiacciato dal peso del tronco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco gia’ impegnati per altri interventi a Sesto Campano uno dei centri dell’isernino piu’ colpiti dalla violenta ondata di Maltempo.