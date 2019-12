Maltempo, allagamenti a Roma: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Allagamenti e problemi di viabilità a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra le zone più colpite via Tiburtina e San Lorenzo. Problemi anche in viale dell’università, in viale Regina Elena e al Verano.

Diversi interventi della polizia locale anche per la viabilità e per il ripristino della sicurezza stradale. Sulla via Portuense è stato chiuso un tratto di strada in via precauzionale. Diversi problemi anche nella zona del centro storico, in via Cavour e al Circo Massimo.