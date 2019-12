Maltempo: allerta meteo in Emilia Romagna per vento e piene dei fiumi

Permane l’allerta arancione per venti di burrasca nei bacini emiliani orientali ma per la giornata di venerdi’ 20 dicembre in Emilia-Romagna scatta bollino arancione anche per criticita’ idrauliche. In particolare questo scenario e’ riferito ai bacini emiliani occidentali, orientali e a quelli romagnoli per le forti piogge attese dal pomeriggio-sera, e alla pianura emiliana centrale per i fiumi Enza e Secchia, nei quali i superamenti delle soglie 2 sono previsti dalla mattina di sabato 21 dicembre. Per la giornata di domani sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sui settori appenninici centrali, in esaurimento nel corso della tarda mattina. Dalla sera una nuova perturbazione attraversera’ tutta la regione con piogge moderate sui crinali appenninici. Sono previsti anche venti forti su tutti i crinali appenninici e aree collinari centro orientali con raffiche fino a 70 chilometri orari.