Maltempo, allerta rossa in Liguria: al momento non si segnalano particolari criticità

In vigore l’allerta rossa in Liguria, anche se al momento non si segnalano particolari criticità: da metà mattina le precipitazioni si sono intensificate a partire dall’Imperiese e dal pomeriggio è atteso un peggioramento nelle altre zone della regione.

Chiusa la A6 Savona-Torino, tra Savona e Altare, in quanto minacciata dalla frana che il 24 novembre scorso ha fatto crollare il viadotto Madonna del Monte nella carreggiata nord.

Le scuole sono chiuse in tutta la Regione, ed i porti di Genova, Savona e La Spezia sono fermi a causa dello sciopero per la sicurezza che scatta automaticamente tutte le volte che la protezione civile annuncia l’allerta meteo rossa.

A Genova chiusi sottopassi, parchi, cimiteri, mercati all’aperto, giardini, parte della metropolitana.