Maltempo, Amalfitana: in corso lavori per il ripristino del transito

Proseguono gli interventi per il ripristino del piano viabile di competenza Anas sulla strada statale 163 “Amalfitana”. Le attivita’ si svolgono in collaborazione con gli Enti locali e la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile, che stanno operando per la pulizia, il disgaggio e la messa in sicurezza delle ripe e dei versanti.

Attualmente Anas ha gia’ ripristinato il piano viabile in corrispondenza delle frane avvenute al km 47,200, 48,200 e 49,200, in localita’ Vietri sul Mare, ed al km 34,600, in localita’ Minori, in provincia di Salerno.

Al termine delle operazioni di pulizia del piano viabile e degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle ripe e dei versanti (di competenza degli enti locali o della Regione) “potranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione lungo la statale 163 “Amalfitana” a seguito dell’acquisizione dagli Enti di cui sopra delle attestazioni dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ex ante”, sottolinea l’Anas.