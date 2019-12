Maltempo, Basilicata e Puglia imbiancate dalla neve: disagi alla circolazione

Basilicata imbiancata dalla neve: nelle scorse ore si sono registrate precipitazioni su gran parte della regione.

A Potenza si sono rilevati accumuli di circa 10 cm.

Si segnalano disagi alla circolazione, in particolare sulla Basentana e sul accordo autostradale Potenza Sicignano degli Alburni.

Un camion, probabilmente a causa del maltempo, si è ribaltato sulla SS407 “Basentana”, nei pressi di Campomaggiore (Potenza): sul posto Carabinieri, operatori sanitari del 118 “Basilicata soccorso” e i Vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare l’autista che era rimasto incastrato nella cabina.

Gelo e neve anche in numerosi centri del foggiano, in particolare tra i Monti Dauni e le zone più alte del Gargano. Temperature sotto zero questa mattina a Bovino, Accadia, Monteleone di Puglia ma anche a Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.