Maltempo Basilicata: forte vento e frane nel potentino. A Lauria scuole chiuse e diversi feriti: “Mettete in sicurezza i cittadini” [FOTO LIVE]

Situazione di allerta oggi a Lauria, in provincia di Potenza, dopo il forte vento di ieri sera ha scoperchiato una parte del tetto del palazzetto dello sport Alberti, provocando la caduta di detriti e pannelli su una palestra adiacente. Sono rimaste ferite sei persone di giovane età, tre in condizioni gravi.

Soprattutto una giovane donna di 28 anni, trasportata in codice rosso in ospedale. Sono ore di ansia per le sue condizioni. La donna è stata operata nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di Rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni. Nell’ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.

Scuole chiuse oggi a Lauria

Per oggi è stata disposta anche la chiusura delle scuole dal sindaco Angelo Lamboglia che ieri ha attivato il Coc di protezione civile. Ieri i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con venticinque uomini e sette automezzi, sono stati impegnati a mettere l’area in sicurezza. Il forte vento ha provocato il distacco di parte della copertura del palazzetto dello sport ”Palalberti”, il materiale è stato proiettato su un fabbricato adiacente adibito a palestra provocando il crollo di una parete perimetrale e di parte della copertura.

I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero delle persone coinvolte dal crollo con l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici, consegnando i feriti al personale sanitario presente sul posto. Continua l’opera dei Vigili del fuoco con verifiche tecniche per la messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale sanitario.

Potenza: movimento franoso a Viggianello

Sempre nel Potentino, un movimento franoso si è verificato ieri sera sulla strada provinciale 4 in località Fiumara nel comune di Viggianello. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Potenza, con 7 uomini e quattro automezzi. La frana ha provocato la chiusura dell’intera carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione del materiale inerte scivolato sulla strada con l’ausilio di una pala meccanica gommata ed un escavatore cingolato per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della circolazione.

L’ssessore della Basilicata: “Mettere in sicurezza i cittadini”

L’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, in stretto contatto con il presidente della Giunta, Vito Bardi e la collega Merra, sta seguendo l’evoluzione della situazione di emergenza provocata nelle ultime ore dal maltempo in alcuni comuni lucani con i punti piu’ critici a Lauria e Viggianello, nel potentino.

“L’obiettivo prioritario per la Regione, da raggiungere in cooperazione istituzionale con i sindaci di Lauria e Viggianello oltre che con gli enti statali competenti già interessati – sottolinea l’assessore – è mettere in sicurezza i cittadini e ridurre ogni disagio causato dalla tromba d’aria e dalle frane”.

L’assessore è, inoltre, in contatto con le autorità sanitarie per informarsi sulle condizioni dei feriti. “Successivamente per quanto riguarda la responsabilità diretta del mio Dipartimento – aggiunge Cupparo – si tratterà di individuare le risorse finanziarie necessarie al ripristino funzionale dell’importante struttura sportiva del PalAlberti a Lauria, essenziale non solo per la squadra di Lagonegro che partecipa al campionato di serie A2 di pallavolo maschile ed ospitata nella palestra di Lauria. Il movimento franoso che a Viggianello ha provocato danni in tratti della strada provinciale 4 Fiumara – dice l’assessore – riapre l’antica e sempre attuale questione della difesa del territorio che soprattutto a Viggianello ha creato nel recente passo gravi disagi ai cittadini in particolare per la viabilità. E’ questo un problema che la Giunta regionale nella sua collegialità e con l’apporto di tutti gli Uffici Dipartimentali riprenderà tra le priorità della sua agenda politico-istituzionale”.