“Ne sono assolutamente convinta. E’ necessario un tavolo straordinario per la Liguria. Dove darsi un affidamento reciproco e portare a soluzione le forti criticita’ emerse“. Lo ha detto la ministra ministra delle politiche agricole e del turismo Teresa Bellanova nell’incontro con i sindaci in Prefettura a Savona in cui si e’ parlato dei danni causati dal Maltempo.