Maltempo Benevento: famiglia salvata dai Vigili del Fuoco nel Sannio

Oltre 150 gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento nelle ultime 24 ore a causa del maltempo: moltissime le richieste di soccorso pervenute alla sala operativa del 115.

La squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha tratto in salvo un’intera famiglia nel Comune di Puglianello in seguito all’esondazione del fiume Volturno. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale o sulle linee elettriche. Numerosi anche gli interventi per caduta di tegole o di cartelloni pubblicitari.