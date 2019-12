Maltempo Brescia: frana sulla strada, 30 famiglie isolate sul Lago d’Iseo

A causa di una frana che ha bloccato l’unica strada di accesso, i residenti della frazione Monte di Marone (Brescia), circa 30 famiglie, sono isolate dal capoluogo del Lago d’Iseo.

La situazione verrà valutata domani mattina e per evitare rischi, in vista delle piogge previste nelle prossime ore, il sindaco ha deciso di non riaprire la strada: il collegamento stradale che porta verso il lago è consentito solamente ai pedoni.