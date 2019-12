Una parte dell’intonaco della chiesa di San Benedetto, a San Mauro Torinese, e’ crollata forse a causa delle piogge degli ultimi giorni. Ferita, in modo lieve, una donna di 76 anni, soccorso dal 118, che l’ha trasportata per le cure del caso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area in cui si e’ verificato l’incidente all’interno dell’edificio sacro.