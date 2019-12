Maltempo Calabria: il Comune di Vibo Valentia chiede la dichiarazione di stato di calamità

La Giunta municipale di Vibo Valentia ha avanzato richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, in riferimento l’ondata di maltempo del 13 e 14 dicembre. Nella medesima deliberazione è stato richiesto anche un immediato intervento di carattere logistico e finanziario “indispensabile per assicurare il ripristino dello status qua ante e il ristoro dei danni subiti, nonché di un apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito dell’invocato stato di calamità naturale, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate“.

Venerdì e sabato scorso un forte vento con abbondanti precipitazioni ha flagellato il territorio con mareggiate con onde alte oltre 5 metri: è stata rilevata la presenza di gravi erosioni alla costa, deposito di notevoli quantità di detriti, ingenti danni a infrastrutture e strutture a servizio della balneazione.