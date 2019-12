Maltempo Calabria: due incidenti stradali con feriti nel Cosentino

Paura in Calabria dove a causa del maltempo si sono verificati diversi incidenti stradali. In particolare nel cosentino ne sono avvenuti due, precisamente sulla strada statale 106 Jonica nella zona di Corigliano Rossano (Cosenza). Coinvolte in totale 5 auto con diversi feriti. Probabili cause il Maltempo che imperversa, con forti piogge e vento sostenuto. Intorno alle ore 14,00 il primo scontro tra due auto, che ha provocato il ferimento in modo grave di una persona.

Dopo pochi minuti, un altro incidente ha coinvolto tre mezzi e provocato il ferimento di diverse persone, per fortuna in maniera non grave. Critiche le condizioni del traffico nella zona. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le pattuglie della polizia stradale e personale dell’Anas.