“E’ stato appena ultimato un intervento di somma urgenza resosi necessario per la consistente caduta di alcuni massi, uno di notevoli dimensioni, nella zona di Portapiana”. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Per fortuna – prosegue la nota – non si sono registrati danni alle persone, in quanto, al momento della caduta dei massi, nella zona non transitava nessuno. La strada e’ stata liberata e riaperta alla circolazione”.