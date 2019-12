Maltempo, il fronte freddo è arrivato in Calabria: tornado, bomba d’acqua e grandine sulla jonica, tanta neve in Sila [FOTO e VIDEO]

Una eccezionale grandinata si è abbattuta questo pomeriggio su Cirò, nel Crotonese, provocando l’allagamento delle strade cittadine e bloccando gli alunni della scuola media all’interno dell’edificio scolastico. Nella circostanza è stato provvidenziale l’intervento del sindaco Francesco Paletta che ha utilizzato il suo fuoristrada per portare a casa i ragazzi caricandoli sul mezzo un po’ alla volta e facendo la spola tra la scuola e le abitazioni.

Su Cirò sono caduti circa 70 millimetri di pioggia in meno di due ore causando notevoli disagi mentre le strade sono state ricoperte da almeno 20 centimetri di grandine che poi si è trasformata in un fiume d’acqua (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’eccezionale grandinata ha causato anche problemi di viabilità sulla strada provinciale tra Cirò e la statale 106 dove sette auto sono rimaste bloccate: è stato necessario l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco per dare loro soccorso. Poche ore prima una tromba d’aria si era formata nel mare davanti a Cirò Marina spostandosi poi verso terra nella zona di Punta Alice dove poi fortunatamente si è depotenziata. L’evento atmosferico ha creato molta paura ma nessuna conseguenza per persone e cose.

Su Cirò Marina, sono caduti 93mm di pioggia, 57mm a Cropalati, 38mm ad Acri, 35mm a Bisignano, 27mm a Longobucco, 21mm a Savelli, 20mm a San Nicola dell’Alto. Il fronte freddo, inoltre, sta provocando abbondanti nevicate sul versante nord/orientale della Sila oltre i 1.100 metri.