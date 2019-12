La protezione civile regionale ha informato il Comune di Cosenza del superamento della soglia di livello 2 (allerta arancione) per le piogge in corso. Lo rende noto la dirigente del settore Protezione civile del Comune Antonella Rino. Pertanto, la fase di attenzione propria dell’allerta arancione si è evoluta in fase di preallarme. La Protezione civile sta predisponendo l’apertura del Coc (Centro Operativo Comunale).