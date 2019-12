Maltempo, piogge torrenziali nella notte al Sud: sfiorati i 200mm in Aspromonte. Spettacolari arcobaleni annunciano il ritorno del sole

Alla fine la “Tempesta di Santa Crispina” s’è presa una piccola rivincita, e dopo il flop del maltempo di ieri, durante la notte abbiamo avuto una recrudescenza dei fenomeni meteorologici avversi con forti piogge nella Calabria jonica meridionale e nella Sicilia nord/orientale. In Sicilia, tuttavia, i fenomeni più estremi sono rimasti confinati in mare aperto: i pluviometri sulla terraferma hanno misurato 52mm di pioggia a Messina Santa Margherita, 43mm a Fiumedinisi, 33mm ad Antillo, 27mm a Linguaglossa, 20mm a San Pier Niceto, 17mm a Torregrotta e Riposto. In Calabria, invece, gli accumuli sono stati ben più rilevanti soprattutto in Aspromonte e sulla fascia jonica della provincia di Reggio. Ecco i dati:

189mm a Sant’Agata del Bianco

a Sant’Agata del Bianco 135mm a Bovalino

a Bovalino 129mm a San Luca

a San Luca 119mm a Staiti

a Staiti 107mm ad Ardore

ad Ardore 86mm a Locri

a Locri 86mm a Platì

a Platì 84mm a Monasterace

a Monasterace 61mm a Roccaforte del Greco

a Roccaforte del Greco 46mm a Marina di Gioiosa Jonica

a Marina di Gioiosa Jonica 44mm a Reggio Calabria Rosario Valanidi

a Reggio Calabria Rosario Valanidi 42mm a Stignano

a Stignano 40mm a Brancaleone

a Brancaleone 39mm a Roccella Jonica

a Roccella Jonica 38mm a Bova

a Bova 30mm a Reggio Calabria Morloquio

a Reggio Calabria Morloquio 28mm a Reggio Calabria Pietrastorta

a Reggio Calabria Pietrastorta 24mm a Montebello Ionico

a Montebello Ionico 22mm a Reggio Calabria Centro

a Reggio Calabria Centro 21mm a Reggio Calabria Ortì

a Reggio Calabria Ortì 14mm a Reggio Calabria Catona

a Reggio Calabria Catona 11mm a Cittanova

a Cittanova 6mm a Scilla

a Scilla 5mm a Bagnara Calabra

a Bagnara Calabra 3mm a Palmi

a Palmi 3mm a Gioia Tauro

All'alba, però, una serie di affascinanti arcobaleni ha risvegliato siciliani e calabresi dopo una notte di forte pioggia, annunciando il ritorno del bel tempo. Ed effettivamente sarà adesso un fantastico weekend di bel tempo, eccezion fatta per qualche pioggia sulla Calabria tirrenica centro/settentrionale. Attenzione al Salento, dove nel pomeriggio/sera di oggi avremo qualche altra forte pioggia ma nel weekend tornerà il bel tempo. Addirittura nelle zone joniche siciliane e calabresi le temperature supereranno i +20°C sia Sabato che Domenica con un cielo completamente sereno.