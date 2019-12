Maltempo Calabria: disagi e danni per il forte vento nel vibonese

A Vibo Valentia e in provincia, in particolare sulla fascia tirrenica, è il forte vento a destare le maggiori preoccupazioni assieme alle mareggiate con onde alte anche 5 metri. A Tropea scuole chiuse per l’allerta arancione e danni in piazza Vittorio Emanuele dove è presente un cantiere per lavori di riqualificazione.

Tanti gli alberi caduti, i pali della luce divelti e insegne di negozi scaraventate a terra. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra la nottata e le prime ore di oggi. A Vibo città è stata disposta la chiusura di tutte le ville comunali e le aree giochi per evitare problemi alla incolumità delle persone.

Attivato anche il Centro operativo comunale. Problemi sono stati segnalati per il tetto della scuola Garibaldi dove sono intervenuti tecnici comunali e vigili del fuoco. Preoccupazione anche nella frazione Marina a causa delle mareggiate delle ultime ore. Il sindaco della citta’ Maria Limardo ha compiuto un sopralluogo per prendere visione direttamente della situazione.

Dalle 22 di ieri sera sono stati oltre 45 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia per il Maltempo. Il forte vento ha scoperchiato alcuni tetti in citta’, alla scuola elementare Garibaldi dove e’ stato divelto la copertura di un magazzino in lamiera coibentata del cortile, e a Pizzo.

A Nicotera le raffiche hanno danneggiato il tetto della scuola media Garibaldi facendo saltare diversi metri di scossalina. Danni anche a Maierato, Soriano, Filandari, San Nicola, Gerocarne, Jonadi, Filadelfia e Rombiolo. Per fronteggiare le numerose richieste sono state richiamate due squadre di turno libero che si sono aggiunte al dispositivo ordinario di soccorso. In provincia di Catanzaro, a Lamezia Terme, una frana ha reso necessaria la chiusura della strada provinciale 105 in direzione delle Terme di Caronte per la caduta di una grossa radice che e’ stata poi tagliata e spostata per permettere il transito delle auto. Dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte, nella zona, hanno operato ininterrottamente quattro squadre dei vigili del fuoco e i volontari di Martirano Lombardo.