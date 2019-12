Tragedia a Napoli: un uomo di 62 anni è deceduto, schiacciato da un albero di grosse dimensioni crollato intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città.

L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma, giunto in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle scorse ore ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari.