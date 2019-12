Maltempo Campania: nel Casertano case evacuate con battelli, danni a Salerno, nuova frana in Costiera Amalfitana

E’ stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, che hanno effettuato numerosi in tutto il territorio: i pompieri hanno soccorso automobilisti bloccati in auto, sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale, i cartelloni abbattuti dal vento. Numerosi gli interventi anche per frane e allagamenti, soprattutto nell’Alto-Casertano.

A Francolise (Caserta), i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare dei battelli per arrivare alle abitazioni da evacuare, rimaste isolate per l’acqua.

Danni per il maltempo anche nel Vallo di Diano, nel Golfo di Policastro e nel Cilento, a sud di Salerno: la scorsa notte si sono registrati forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento con decine di alberi caduti, tetti di abitazioni scoperchiati, allagamenti di arterie stradali e smottamenti di terreni.

Situazione critica a San Pietro al Tanagro sulla strada provinciale che porta a Teggiano invasa da acqua e fango.

Nel Cilento criticità a Centola dove nella frazione Palinuro il fiume Lambro ha rotto gli argini allagando alcune abitazioni ed esercizi commerciali.

Una nuova frana è caduta sulla statale Amalfitana provocando l’interruzione della viabilità in località Vettica, nel comune di Amalfi (Salerno). La strada, al momento, è interrotta e, con ogni probabilità, servirà molto tempo per ripristinare la situazione. L’ennesimo smottamento ha reso ancora più complicata la situazione viabilità lungo la statale: Amalfi resta raggiungibile soltanto attraverso il valico di Chiunzi, mentre Positano tramite la statale sorrentina o via Agerola. Interruzioni si registrano anche in localita’ Capo d’Orso nel comune di Maiori e a Cetara.