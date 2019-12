Maltempo Campania: frane e allagamenti, famiglie evacuate in Irpinia, aperto COC a Salerno

+ in provincia di Avellino dove le forti piogge stanno creando esondazioni ed allagamenti. Evacuazioni in corso per alcune famiglie a Cervinara e Moschiano. Nel primo caso si registra l’esondazione del torrente Isclero che ha isolato alcune case. Si sta provvedendo ad evacuare le abitazioni tramite gommoni della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Non va meglio nel Vallo di Lauro, a Moschiano, dove si sono verificate delle frane con il fango che ha invaso le strade. In via preventiva è stata disposta l’evacuazione delle famiglie che abitano lungo il lago di “Moschiano”, dove è venuta a formarsi una diga naturale. Un’altra frana si è verificata a Forino, interessando la strada provinciale per Bracigliano e la 403. Non si registrano danni a persone o veicoli, in quanto erano già chiuse al traffico, la prima per pregresse frane e la seconda perché interessata da lavori di rifacimento. Uno smottamento di una quindicina di metri lungo la provinciale per Contrada si è verificato nella frazione Banzano, a Montoro.

Il fiume Isclero esondato in due punti e Cervinara rischia di rimanere isolata in più zone, anche per la chiusura di tutti i ponti che lo attraversano. Il maltempo di queste ore ha provocato l’esondazione nei pressi di ponte Mainolfi e di ponte Cardito, dove una famiglia è stata tratta in salvo da una squadra anfibia arrivata da Napoli. Padre, madre e due figli non riuscivano a lasciare la casa, circondata da acqua e fango. Un’altra famiglia è stata evacuata e per altre tre il comune di Cervinara ha disposto l’evacuazione, senza però che gli occupanti delle abitazioni a rischio siano disposti a lasciare le rispettive case. Nei pressi del vallone San Gennaro, il Genio Civile ha disposto un mezzo meccanico con una squadra di tecnici che dovrà sorvegliare per tutta la notte l’area dove uno smottamento minaccia alcune abitazioni. Altre squadre di volontari della protezione civile sono state inviate a presidiare tutti i ponti del fiume Isclero che non potranno essere attraversati, né a piedi né in auto.

Sempre in Valle Caudina è franata la strada che collega Cervinara a Montesarchio e un’altra frana impedisce i collegamenti con Pannarano. Protezione civile allertata anche a Benevento dove vengono tenuti sotto stretta osservazione i fiumi Sabato e Calore, che attraversano il centro cittadino e che già nel 2015, con l’alluvione che causò danni enormi nella parte bassa del capoluogo sannita, sono in piena e minacciano di esondare. In provincia di Avellino, a Forino si registrano i problemi maggiori, con una frana che ha invaso un’abitazione in costruzione. La frazione Celzi è allagata e si sta preparando l’evacuazione per alcune famiglie. Un fiume di fango ricopre le strade. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e la protezione civile regionale. Distrutti noccioleti e vigneti e molte abitazioni sono gà allagate. Si teme per le prossime ore quando è prevista ancora pioggia forte.

Maltempo Salerno: riunito COC, famiglia evacuata, frane nei quartieri alti della città

Si è riunito nel pomeriggio al Palazzo di Città di Salerno il Centro Operativo Comunale (COC) per il monitoraggio delle criticità determinate dal maltempo che ha colpito la città nella giornata odierna. Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, assessori e consiglieri comunali, agenti della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Frane vengono segnalate in diverse zone dei quartieri collinari della città. La più importante in località Casa Manzo, dove è stata evacuata una famiglia. Altri smottamenti si sono avuti a Giovi Bottiglieri e Giovi San Nicola, dove è caduto un palo della illuminazione: sul posto è intervenuto personale dell’ Ente energia elettrica per la rimozione ed il ripristino dell’erogazione. Una frana è avvenuta anche in Viale dei Tigli. Un allagamento ha interessato il quartiere Brignano, dove è intervenuta la “Salerno Sistemi”. In Via Ripa di Sordina è straripato un torrente che ha coinvolto un auto. Altri torrenti e corsi d’acqua cittadini risultano ingrossati, ma restano attualmente sotto il livello di guardia. Sono stati chiusi parchi e ville cittadine, oltre al Cimitero Monumentale. Aperta, ma sotto costante osservazione, la Villa Comunale. I sottopassi, chiusi nella giornata di ieri, sono attualmente tutti aperti (tranne quello di via Limongelli) ma costantemente monitorati. Il COC e’ convocato per domani mattina alle 9. a Palazzo di Città.

Maltempo: straripa fiume Picentino a Pontecagnano Faiano

Il maltempo sta provocando notevoli disagi nel Salernitano, dove allagamenti e smottamenti si sono avuti in diverse zone del territorio. La situazione più critica si registra in Costiera Amalfitana, dove già venerdì 13 era caduta una grossa frana che ha spezzato in due la statale 163. I carabinieri, considerate le gravi criticità, invitano la cittadinanza a non uscire se non strettamente necessario. A Scala, in zona Lama di Priso, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale. A Pontone, invece, la strada è parzialmente percorribile solo in caso di stretta necessità. Diversi smottamenti si sono avuti anche a Ravello: in localita’ Casa Rossa l’acqua ha scavato i terrazzamenti che sono crollati fino al confine con Minori. Un altro smottamento e’ avvenuto in prossimita’ della Galleria Nuova, lungo il tratto di strada che conduce al bivio Ravello-Scala. Problemi anche nella Piana del Sele. A Battipaglia la Protezione civile sta monitorando il livello del fiume Tusciano, mentre via Clarizia e’ stata chiusa al transito. A Pontecagnano Faiano e’ straripato il fiume Picentino, provocando l’allagamento di numerosi campi. Frane anche a Montecorvino Rovella dove sono chiuse al traffico la strada provinciale 28/b nel tratto Torello-Rovella e le strade comunali nella frazione San Vito, in localita’ Le Caterine nei pressi del torrente Lama. A Sapri, a causa Maltempo, l’amministrazione comunale ha annullato gli eventi in programma nell’ auditorium comunale e la Casa del Buon Pastore, mentre a Salerno oggi e domani non sara’ attivato il servizio navette Arechi-Concordia per Luci d’Artista.

Maltempo, Coldiretti Campania: “Campi allagati a Benevento, Salerno e Avellino”

Le abbondanti piogge delle ultime ore tornano a far paura nelle campagne. Lo comunica la Coldiretti Campania, raccogliendo segnalazioni allarmanti da tutta la regione. Preoccupa tutta l’asta fluviale del fiume Volturno, sia soprattutto in provincia di Caserta. Nell’Alto Casertano una vasta area agricola tra Pietravairano e Pietramelara è sott’acqua, compromettendo i foraggi destinati agli allevamenti. Nel Basso Casertano, tra Cancello Arnone e Villa Literno, ancora una volta sono esondati i Regi Lagni allagando i campi e le strade per lunghi tratti. Nel beneventano, mentre destano allarme il Sabato e il Calore, molto ingrossati e minacciosi, si segnalano allagamenti nei pressi di Montesarchio in località Varoni e si guarda con apprensione al Volturno in zona Limatola.

Sempre in valle Caudina, tra le province di Avellino e Benevento, è il fiume Isclero ad aver allagato i campi. In provincia di Salerno il fiume Lambro è uscito dagli argini e ha invaso i terreni nella zona di Palinuro. Non si escludono ulteriori e diffuse criticità su tutto il territorio regionale. Gli uffici territoriali della Coldiretti sono allertati per raccogliere segnalazioni e valutare i danni. La situazione è in continua evoluzione e si teme per gli effetti delle altre piogge previste, con allerta meteo “arancione” su tutta la Campania fino alla mezzanotte di domani. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha prorogato l’avviso di criticità attualmente in vigore fino alle 23.59 di ulteriori 24 ore sull’intero territorio. L’attenzione è massima e resta altissima per “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. I temporali, in qualche zona, potrebbero avere anche forte intensità. Una situazione che è associata un rischio Idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango; allagamenti; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe; significativo scorrimento delle acque nelle strade, anche con trasporto di materiali; possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovute al forte vento; caduta massi”.

Maltempo: Caremar ripristina corsa Napoli-Capri delle 19.40

Partira’ stasera alle 19.40 da Calata di Massa la nave corsa del maxi-traghetto della “Caremar” che era stata annullata dopo la forte bufera di vento e di mare che si era scatenata nel primo pomerggio. L’ ultimo collegamento della giornata tra la terraferma e Capri e’ stato ripristinato dalla compagnia perche’, nonostante le previsioni, le condizioni del mare sono andate lievemente migliorando. Il vento, che ha soffiato forte per tutto il pomeriggio, e’ calato. Grazie alla bonaccia i dirigenti della Caremar ed il comandante hanno deciso di effettuare l’ultima corsa per portare a casa i residenti di Capri che erano rimasti in attesa a Napoli, alla banchina di Calata Porta di Massa, per l’intera giornata.

Maltempo: riaperta Statale 163 a Maiori In entrambe le direzioni

L’ANAS ha riaperto in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 163 ‘Amalfitana’, al km 34,600, a Maiori, che era stato chiuso a causa della caduta di un muro di protezione di un giardino privato.