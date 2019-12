Maltempo Campania: gravi danni nel centro storico di San Martino Valle Caudina [VIDEO]

Gravi danni ed evacuazioni nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore. La piazza principale del paese è stata devastata dalle acque sotterranee di un torrente “tombato” negli anni scorsi, il cui livello è aumentato a dismisura sollevando il manto stradale.

Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti fino a questa mattina per disostruire il torrente. In contemporanea gli operatori di vigili del fuoco e protezione civile hanno divelto il manto stradale e effettuato dei grossi fori, con l’acqua che sta defluendo nel fiume tombato che scorre al di sotto della strada.

Nella serata di ieri evacuate due famiglie a Cervinara, rimaste isolate dopo l’esondazione del fiume Isclero. E’ stato necessario l’intervento dei gommoni del Nucleo Soccorso Acquatico per metterle in salvo.

Gravi criticità anche nel Vallo di Lauro. A Moschiano, nella frazione San Michele, è franato un costone collinare: alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate in via precauzionale.

A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali, a Montoro uno smottamento si è riversato sulla strada che collega a Contrada e Avellino.