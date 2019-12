Maltempo Campania: possibili gelate, rischio congelamento dei contatori

Gori, società che gestisce il servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania, invita a prendere precauzioni per evitare le conseguenze delle gelate.

Secondo la Protezione Civile della Regione Campania, tra oggi e domani è possibile un’ulteriore diminuzione delle temperature minime, con la formazione di gelate durante le ore notturne a quote basse: per questo motivo, Gori invita tutti gli utenti dei Comuni interessati ad adottare accorgimenti che possono limitare i fenomeni di congelamento dei contatori. Alla presenza di basse temperature è consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati e, se le temperature si abbassano al di sotto dello zero, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione.

Per eventuali segnalazioni di guasti o disservizi idrici è disponibile il numero verde 800-218270 gratuito ed attivo 24 ore.