Sulla strada statale 372 ‘Telesina’, per allagamento, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 25,500 in località Alvignano, in provincia di Caserta, in entrambe le direzioni. Lo comunica Anas sottolineando che le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.