Maltempo Campania, temporali e forte vento nel Salernitano: alberi caduti, allagamenti e disagi

Alberi caduti sulla strada e su alcune auto in sosta, strade e sottopassi allagati, tombini straripati e traffico paralizzato. Succede a Salerno a causa di un violento temporale abbattutosi nel pomeriggio. Lungo la centralissima via Roma, a due passi dai Palazzi della Provincia e del Comune, il traffico è bloccato e molti degli automobilisti in coda hanno lasciato le proprie autovetture. La strada, infatti, è interrotta per la caduta di alberi e rami che, a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, si sono spezzati anche a causa delle forti raffiche di vento e hanno colpito almeno due autovetture, di cui una in sosta e un’altra in transito. Sul posto, i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno circoscritto l’area con il nastro bianco e rosso.

Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in via Roma. Si tratta di una mamma e di sua figlia: la prima se l’è cavata solo con un forte spavento, la seconda, una ragazza, ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori in seguito al crollo di un grosso ramo sulla loro auto.

Il lungomare cittadino è invaso dall’acqua. Le onde hanno oltrepassato i frangiflutti. Disagi anche a piazza San Francesco e in via D’Aniello incrocio con viale delle Ginestre, dove si è verificata la caduta di alcuni rami, a via Irno e nella zona orientale. In via Mattia Farina, la strada che conduce agli svincoli della tangenziale di Sala Abbagnano, i tombini sono straripati. Lungo la tangenziale, la scarsa visibilità a causa della pioggia ha costretto gli automobilisti a procedere la marcia con le frecce d’emergenza attivate per essere più visibili agli altri utenti della strada. Disagi che stanno interessando tutta la città con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e agenti della polizia municipali costretti a un gran lavoro per garantire assistenza ai cittadini.

Oltre a mettere in ginocchio Salerno, anche altre zone della Campania e Napoli sono colpite dal forte vento, che sta creando problemi.