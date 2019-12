Maltempo, caos treni nella Capitale per la “Tempesta di Santa Lucia”: apocalisse per i passeggeri da Roma a Firenze

Ritardi di quasi tre ore sulla linea Roma-Firenze a causa del maltempo. I primi riscontri dei tecnici hanno accertato che le avverse condizioni meteo hanno provocato la caduta di un cavo del Gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni. Trenitalia rende noto che il traffico è in graduale ripresa in direzione Firenze e fortemente rallentato in direzione Roma. Inoltre a causa del maltempo sulla linea linea Roma-Grosseto la circolazione è ancora sospesa fra Santa Severa e Civitavecchia. E’ attivo il servizio sostitutivo con autobus. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto alla linea elettrica provocato da alcune lamiere trasportate da forte vento e ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura. Ma sono tanti i viaggiatori che lamentano disservizi. “Mio figlio ha perso per pochi minuti l’autobus che doveva sostituire il treno – dice una signora – e la stazione ferroviaria non offre neppure una sala d’attesa che e’ chiusa, la gente e’ infreddolita e arrabbiata. Nessuno ci da’ spiegazioni”.

Terna informa che in condizioni meteorologiche fortemente perturbate si è verificato un guasto alla linea elettrica S.Oreste Rt-Fara Sabina (Rt) che contribuisce all’alimentazione della linea ferroviaria di RFI Roma-Firenze. I tecnici di Terna sono prontamente intervenuti e stanno lavorando per ripristinare al più presto il servizio.

Maltempo: ritardi fino a 4 ore sulla linea Pisa-Roma

Forti disagi a causa del maltempo anche sulla linea Pisa – Roma, a partire dal pomeriggio di oggi e fino a stasera con ritardi fino a 4 ore. Il traffico è in graduale ripresa dalla serata ma molti treni sono stati cancellati o parzialmente cancellati. Il guasto alla linea elettrica è stato provocato da alcune lamiere trasportate dal forte vento tra Santa Severa e Civitavecchia. E’ attivo un servizio sostitutivo con bus tra Santa Severa e Civitavecchia.