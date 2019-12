Maltempo, mare forza 5: sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri

Sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri, a causa delle condizioni meteo con venti di libeccio a circa 30 nodi mentre il mare ha raggiunto forza 5. Stamane l’unica partenza per Napoli e’ stata quella delle 8.30 con il traghetto Caremar mentre a mantenere i collegamenti con Sorrento e la penisola e’ stato l’aliscafo Giunone dell’Alilauro Gruson guidato dal comandante Antonio Russo, che per la sua bravura a navigare in condizioni particolarmente difficili e’ soprannominato ‘Capitan Tempesta’. Anche Russo pero’ ha comunicato alla Capitaneria, alle 13, di non essere in grado di proseguire le corse.