Chiusa la strada che collega l’Ossola al Canton Ticino in Svizzera. Un tratto di statale 337 ha ceduto all’altezza del confine di Ponte Ribellasca, scivolando nel sottostante versante. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas e i carabinieri per valutare le condizioni di sicurezza. La strada rimarra’ chiusa sino a domani in attesa di ulteriori controlli. Disagi per i frontalieri che rientravano dal lavoro.