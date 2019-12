Maltempo: chiuso in via precauzionale il ponte sull’Arno a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio (Firenze) ha chiuso in via precauzionale il ponte sull’Arno all’altezza dell’abitato di San Pierino, a causa del livello del fiume che si e’ innalzato con il passaggio della piena. Lo fa sapere l’amministrazione comunale in una nota, spiegando che da stamani ha attivato il proprio centro operativo dedicato alle emergenze. Anche su questo territorio si sono registrate cadute di piante con vari interventi di messa in sicurezza. “Purtroppo – spiega il sindaco Alessio Spinelli – le fortissime raffiche di vento che hanno investito il nostro territorio la scorsa notte, con venti fino a 100 km/h, hanno abbattuto alberi che non avevano alcun problema di salute o di staticita’. Anzi, spesso si e’ trattato di piante che erano state monitorate recentemente e per le quali erano state compilate anche le schede tecniche sullo stato di salute”.