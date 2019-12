Maltempo: cresciuto il livello del Po al Ponte della Becca

È cresciuto sensibilmente, in meno di due giorni, il livello del Po al punto di rilevazione del Ponte della Becca. Alla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, il fiume era a 0,38 centimetri sotto lo zero idrometrico; questa sera alle 19 era salito a più 3,08, con un aumento di 3,46 centimetri in meno di 48 ore. Una crescita considerevole, dovuta alle piogge insistenti della giornata di ieri, della notte e di questa mattina. Nel pomeriggio però il tempo è migliorato e il ritmo di aumento del Po è diminuito: si è ancora abbastanza lontani dai più 3,50 che rappresenta la prima soglia di allarme. È cresciuto anche il Ticino a Pavia, ma al momento non c’è rischio esondazione in Borgo Basso. La pioggia sarà probabilmente la causa del rinvio dell’atteso derby di basket Pavia-Vigevano, in programma domani alle 18 al PalaRavizza di Pavia e valido per il campionato di serie di B. I problemi al tetto dell’impianto, che nelle scorse settimane hanno provocato lo spostamento in altra sede di una partita, non garantirebbero infatti le necessarie condizioni di sicurezza per un evento per il quale erano previsti oltre 2mila spettatori.