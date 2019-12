Maltempo: crolla la protezione di un palazzo ad Agrigento, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata ad Agrigento a causa del forte vento che ha provocato la caduta della copertura di legno che era stata posta a protezione di un palazzo Liberty del viale della Vittoria, nel cuore della citta’, dopo il crollo del cornicione, avvenuto lo scorso 18 settembre, in piena notte. Anche in questa circostanza solo per una fortunata casualita’ non si sono registrate vittime perche’ le strutture – poste nell’ambito di un piano di lavori di messa in sicurezza, eseguiti dal condominio e coordinati dalla Procura, che per il primo crollo ha iscritto 31 persone nel registro degli indagati – sono precipitate per terra e persino sopra una panchina senza colpire nessuno.

Solo nei giorni scorsi, dopo tre mesi di isolamento, era stato disposto il totale dissequestro dell’area e il rientro di decine di persone nelle abitazioni e nelle attivita’ evacuate alla luce della conclusione delle opere di messa in sicurezza. A cadere, provocando la nuova chiusura del tratto di strada, nevralgico per la viabilita’ cittadina, trovandosi in pieno centro, e’ stato il pesante reticolato di legno che era stato posizionato a protezione dell’edificio. Il viale e’ stato nuovamente chiuso al traffico.