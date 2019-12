Maltempo Cuneo: riaperta la SS21 tra Argentera e il confine con la Francia

Riaperta ieri la SS21 “del Colle della Maddalena” nel tratto compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708), in provincia di Cuneo.

Visto l’esito del sopralluogo effettuato dalla Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana della Valle Stura, Anas ha eseguito le operazioni di sgombero neve, pulizia e trattamento della sede stradale, chiusa al traffico dal pomeriggio del 20 dicembre a causa delle condizioni meteo avverse. Durante le operazioni è stata accertata la caduta di slavine che non hanno causato danni per la chiusura preventiva al transito del tratto di statale.