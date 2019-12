Vento forte e pioggia stanno creando danni e disagi in gran parte della provincia di Perugia, soprattutto a causa di alberi caduti.

Il maltempo ha interessato in particolare le zone di Perugia, Castiglione del Lago, Todi, Città di Castello e Spoleto con diverse piante cadute. Un albero ha provocato un incidente nel Tifernate, coinvolgendo due auto e una persona è rimasta ferita. Un’altra pianta è caduta a Perugia, in via Aida, abbattendosi sui cavi dell’illuminazione.