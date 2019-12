Maltempo e caldo record, il Ciclone Afro-Mediterraneo riscalda l’Italia con lo scirocco: temperature primaverili, ma attenzione ai temporali

Caldo anomalo anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, in tutt’Italia: le temperature sono a un soffio dai record storici mensili in tutto il Nord/Est, dove spiccano i +18°C di Trieste, dove la temperatura non scende sotto i +13°C da oltre 48 ore, circostanza eccezionalmente rara nei mesi invernali.Ma sta facendo molto caldo in tutt’Italia, come testimoniano le temperature massime odierne, tipicamente primaverili da Nord a Sud:

+21°C a Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Partinico, Patti, Battipaglia, Pompei e Paestum

a Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Partinico, Patti, Battipaglia, Pompei e Paestum +20°C a Napoli, Messina, Salerno, Nola, Positano, Pagani, Pontecagnano, Altavilla Silentina, Tropea, Scilla, Rosarno, Cefalù, Castellammare del Golfo e Linosa

a Napoli, Messina, Salerno, Nola, Positano, Pagani, Pontecagnano, Altavilla Silentina, Tropea, Scilla, Rosarno, Cefalù, Castellammare del Golfo e Linosa +19°C a Catania, Taranto, Reggio Calabria, Trapani, Siracusa, Brindisi, Monopoli, Caserta, Crotone, Torre del Greco, Terracina, Fondi, Sorrento, Ischia, Licata, Castelvetrano e Ispica

a Catania, Taranto, Reggio Calabria, Trapani, Siracusa, Brindisi, Monopoli, Caserta, Crotone, Torre del Greco, Terracina, Fondi, Sorrento, Ischia, Licata, Castelvetrano e Ispica +18°C a Trieste, Bari, Lecce, Cagliari, Latina, Viareggio, Tivoli, Civitavecchia, Fasano, Pomezia, Barletta, Bisceglie, Avellino e Gallipoli

a Trieste, Bari, Lecce, Cagliari, Latina, Viareggio, Tivoli, Civitavecchia, Fasano, Pomezia, Barletta, Bisceglie, Avellino e Gallipoli +17°C a Roma, Pisa, La Spezia, Monfalcone, Cervignano del Friuli, Rapallo, Chiavari, Lucca, Empoli, Benevento e Vieste

a Roma, Pisa, La Spezia, Monfalcone, Cervignano del Friuli, Rapallo, Chiavari, Lucca, Empoli, Benevento e Vieste +16°C a Firenze, Genova, Mestre, Pordenone, Grado, Conegliano, San Michele al Tagliamento, Montebelluna, Termoli, Frosinone, Imperia, Vibo Valentia e Cerignola

a Firenze, Genova, Mestre, Pordenone, Grado, Conegliano, San Michele al Tagliamento, Montebelluna, Termoli, Frosinone, Imperia, Vibo Valentia e Cerignola +15°C a Venezia, Padova, Lignano Sabbiadoro, Bassano del Grappa, Pescara, Foggia, Prato, Pistoia, Viterbo, Jesi, Macerata e San Benedetto del Tronto

a Venezia, Padova, Lignano Sabbiadoro, Bassano del Grappa, Pescara, Foggia, Prato, Pistoia, Viterbo, Jesi, Macerata e San Benedetto del Tronto +14°C ad Ancona

ad Ancona +13°C a Verona, Udine e Perugia

a Verona, Udine e Perugia +12°C a Brescia e Rimini

a Brescia e Rimini +11°C a Milano, Ravenna, Bergamo, Mantova e Reggio Emilia

a Milano, Ravenna, Bergamo, Mantova e Reggio Emilia +10°C a Torino, Bologna, Parma, Ferrara, Modena, Trento, Rovereto, Cremona, Lodi e Piacenza

a Torino, Bologna, Parma, Ferrara, Modena, Trento, Rovereto, Cremona, Lodi e Piacenza +9°C a Bolzano, Novara, Asti, Alessandria, Cuneo e Biella

Questa grande anomalia proseguirà anche nei prossimi giorni. Intanto, però, nelle prossime ore si intensificherà il maltempo che sta già colpendo la Sardegna con piogge intense in tutta la fascia sud/orientale dell’isola, tra Cagliari e Nuoro dove sono caduti 60–70mm di pioggia. Nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno in tutto il Sud, soprattutto nella fascia jonica calabro-sicula dove tra stasera e domani cadranno fino a 150mm di pioggia per lo “stau” appenninico sui versanti orientali di Etna, Peloritani, Aspromonte, Serre e Sila. Attenzione ai forti temporali con grandine e possibili tornado. Nel corso della giornata di domani, Giovedì 19 Dicembre, il maltempo si estenderà anche a Lazio, Campania e al resto del Sud, mentre si intensificherà lo scirocco che già oggi soffia con raffiche di 90km/h nel Canale di Sicilia. Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting: