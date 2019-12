Maltempo Emilia Romagna: notte di disagi con vento a 100 km all’ora

Notte di maltempo e disagi in Emilia Romagna dove il forte vento ha sferzato sulla regione. E’ stato proprio il vento a creare disagi e qualche danno in Romagna la scorsa notte. Le raffiche più forti, pari a 100 km/h, si sono registrate nel Ravennate, in particolare nell’entroterra, dove sono crollati alcuni alberi mentre sulla costa sono state più lievi.

In provincia di Forlì-Cesena il vento ha avuto una forza massima di 70 km/h e anche qui ci sono state diverse segnalazioni ai Vigili del Fuoco per rami caduti o spezzati e insegne pericolanti. Anche nel Riminese nottata di lavoro per i pompieri che sono intervenuti in varie zone per le stesse problematiche.

Nella comunità di San Patrignano, sulle colline dell’entroterra, il vento ha sradicato alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di una struttura. La strada consolare da Rimini alla Repubblica di San Marino e’ rimasta chiusa per alcune ore a causa di un albero caduto su un’auto. Il guidatore e’ rimasto illeso.